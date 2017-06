Dat komt naar voren uit de Vakantiegeld-enquête 2017 van budgetvoorlichter Nibud.

Koopgedrag

Het voordeel van het vakantiegeld op één vast moment per jaar op de rekening te storten, is dat consumenten niet ineens hun koopgedrag gaan veranderen. Zo gaan ze bijvoorbeeld niet plotseling meer geld uitgeven aan boodschappen.

Consumenten die het vakantiegeld maandelijks ontvangen, ervaren het als een onderdeel van hun vaste salaris. Omdat consumenten die het bedrag in een keer krijgen gestort hun normale bestedingspatroon beter kunnen aanhouden, is het voor hen makkelijker om wat geld opzij te zetten, aldus het Nibud.

Sparen

Dat laatste gebeurt overigens steeds vaker. In 2002, toen het Nibud voor het eerst onderzoek deed naar de bestemming van het vakantiegeld, zette 22 procent van de ondervraagden (een deel van) het geld opzij. Dat is nu 38 procent. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink: „Het hebben van spaargeld is tegenwoordig noodzakelijker dan een aantal jaren geleden. Denk aan het opvangen van het eigen risico in de zorg, of het feit dat vanaf 2018 bij de aankoop van een huis niet meer dan de waarde van een huis mag worden geleend.” Zo moet een deel van de kosten, zoals een eventuele verbouwing, zelf worden betaald.

Beleggen

Hoe hoger het inkomen hoe vaker het vakantiegeld op de spaarrekening wordt gezet. Van de mensen die makkelijk kunnen rondkomen, spaart 48 procent (een deel van) het vakantiegeld. Van de mensen die moeilijk kunnen rondkomen, zet 22 procent wat opzij. Een kwart gebruikt (een deel van) het vakantiegeld om schulden af lossen en betalingsachterstanden in te lopen.

Ook wordt het vakantiegeld gebruikt om te beleggen; die trend is vooral zichtbaar bij mensen met een bovenmodaal inkomen: ten opzichte van vorig jaar is het percentage dat vakantiegeld gebruikt om te beleggen verdubbeld van vijf naar tien procent.