Steeds minder mensen downloaden illegaal

Het aantal illegaal downloadende Nederlanders was in 2013 nog 41 procent en is dit jaar gedaald naar ruim een kwart. Van de laatste groep zegt driekwart het afgelopen jaar minder te zijn gaan downloaden. Het onderzoek is gehouden onder 1400 respondenten tussen de twaalf en tachtig jaar.

De daling lijkt vooral te liggen aan de opkomst van streamingdiensten zoals Netflix, Videoland, Pathé Thuis en Amazon en muziekdiensten als Spotify, Apple Music, Soundcloud en Pandora. Een extra bijdrage aan de daling leveren volgens het onderzoeksbureau ook auteursrechtenorganisaties zoals Stichting Brein. Zij zouden extra letten op websites die het illegaal downloaden mogelijk maken.

Of het illegaal downloaden blijft afnemen is volgens een woordvoerster van het onderzoeksbureau nog maar de vraag. Game of Thrones, volgens website Torrentfreak al vijf jaar op rij de meest illegaal gedownloade serie, is nu alleen nog maar beschikbaar voor Ziggoklanten met een speciaal abonnement. De Amerikaanse streamingdienst HBO, de zender van de veelgevraagde serie, is sinds 1 januari 2017 niet meer beschikbaar in Nederland. Liefhebbers van de serie die geen klant zijn bij Ziggo zouden hun toevlucht kunnen zoeken tot illegaal downloaden.