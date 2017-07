Bij UberPop kunnen passagiers via een app vervoer bestellen bij particuliere, niet-professionele chauffeurs die daarvoor hun eigen auto gebruiken. De rechtbank in Lille had gevraagd of de Franse autoriteiten het wetsontwerp waarin de dienst werd verboden hadden moeten voorleggen aan Brussel.

’Onredelijk’

Dat was niet gebeurd, en daarom had Uber gesteld dat vervolging niet mogelijk is. Volgens de advocaat-generaal is een melding aan de Europese Commissie echter niet nodig, omdat dat zou leiden tot een „onredelijke uitbreiding van de kennisgevingsplicht’’. Die moet ervoor zorgen dat lidstaten geen maatregelen nemen die in strijd zijn met de interne EU-markt, maar in dit geval zou kennisgeving geen „reële bijdrage” leveren aan de verwezenlijking daarvan.

Het maakt bij een verbod niet uit of Uberpop als een informatie- of een vervoersdienst wordt aangemerkt, aldus de advocaat-generaal. Het hof oordeelde onlangs dat Uberpop ook een transportdienst is, waardoor chauffeurs over de juiste vergunningen moeten beschikken.

Frankrijk

Uber zei in een reactie dat het al in 2015 is gestopt met Uberpop in Frankrijk en alleen nog werkt met professionele chauffeurs. Het Amerikaanse bedrijf zegt de uitspraak van het hof in Luxemburg af te wachten.

In Nederland stopte Uberpop in november 2015 nadat de rechter een jaar eerder een verbod had opgelegd. Ook andere landen, waaronder Duitsland, hebben de dienst verboden. Uberpop is nog wel actief in landen als Estland, Polen, Tsjechië en Finland.