Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond.

Gastgebruik

Wie in het buitenland is en belt en internet, maakt gebruik van een andere provider. Dat heet roaming. De buitenlandse provider berekent de kosten voor het gebruik van het netwerk door aan jouw provider voor het gastgebruik van het buitenlandse netwerk. Zodra er sprake is van roaming, gelden er andere regels dan in Nederland.

Met ingang van 15 juni zijn extra roamingkosten zelfs helemaal verleden tijd. Dat betekent dat je vanaf dat moment met je Nederlandse bundel kunt bellen en internetten in een ander EU land. En dat je dus geen extra kosten meer hebt bovenop je abonnement.

Andorra en Monaco

Maar let op! Landen als Noorwegen, Turkijke en Zwitserland horen niet bij de EU. Daar gelden de gunstige EU-regels (nog) niet, zo waarschuwt de Consumentenbond. Gelukkig passen veel providers de regels ook in deze landen toe, zonder dat ze daartoe verplicht zijn. Maar check het wel even bij je eigen provider.

Ook in Andorra, Monaco en Gibraltar en andere kleine landen kunnen andere regels gelden. Check bij twijfel altijd bij je provider.

Internationale wateren

Op zee gelden de gunstige regels ook niet. Als je je op een schip bevindt in internationale wateren maakt je telefoon verbinding via een satelliet. Je betaalt dan de hoofdprijs, soms wel €10 per MB, meldt de Consumentenbond.

Dat gebeurt dus ook als je vaart tussen 2 landen die wel bij de EU horen. Je kunt op een schip vaak verbinding maken met een wifi-netwerk, maar zet dataroaming ook altijd uit op je mobiel. Je telefoon maakt anders automatisch verbinding met het mobiele netwerk wanneer de wifi-verbinding onverwachts verbroken wordt.