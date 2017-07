Vakantieganger is luxebeest

De trend wordt genoemd als een van de ‘uitdagingen’ waar Nederlandse vakantieparken, campings en groepsaccommodaties voor staan in een rapport van ABN Amro over verblijfsrecreatie.

Daarin is te zien dat sinds 2006 de voorkeur voor een tent met 7% is gedaald, terwijl er voor het vakantiehuisje 5% minder animo is. Het aantal vakantiegangers dat nog zin heeft om een caravan achter zich aan te slepen of een vouwwagen uit te klappen, daalde met ruim een kwart.

Tegelijkertijd trekken ruim twee keer zoveel vakantiegangers sinds 2006 in een pension of bed & breakfast. Het aantal dat graag bivakkeert in een particuliere woning nam met bijna 50% toe, eenzelfde percentage trekt er graag op uit met een camper. Het aantal Nederlanders dat in eigen land vakantie viert, daalde met 1%.

Luxebeesten lok je met meer comfort, zoals een luxe tent of lodge met eigen badkamer, aldus ABN Amro. ‘Glamping’ noemt de bank kansrijk. Aanbieders moeten niet vergeten dat consumenten naast luxe ook op zoek zijn naar gemak en een rustgevende omgeving.