MediaMarkt in de fout met aanbieding GP-reizen

Het bedrijf was niet transparant in het vermelden van de kosten, moest de wettelijke garantieregeling voor pakketreizen nog regelen, en bracht creditcardkosten in rekening. Dat is nu allemaal aangepast. Consumenten die kosten voor de creditcard hebben moeten betalen, krijgen die terug.

De ACM handelde na klachten van consumenten. Volgens directeur consumenten Bernadette van Buchem van de waakhond is „door snelle actie verdere schade voor consumenten voorkomen”.

De consumentenwaakhond heeft meer bedrijven op de vingers getikt vanwege verkeerd geadverteerde pakketreizen. Eerder dit jaar kreeg reisorganisatie Corendon zelfs een boete van enkele tonnen voor het niet naleven van de regels.

MediaMarkt heeft geen boete gekregen, aldus een woordvoerder van ACM, omdat het direct met de autoriteit meewerkte. Corendon deed dat niet.