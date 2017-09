Boodschappenlijstje wordt technologie

Zo kan Albert Heijn alvast je boodschappenlijst invullen, gebaseerd op eerdere aankopen. Bij de Jumbo kunnen mensen hun benodigde boodschappen inspreken in de app, die ze vervolgens toevoegt aan een lijst.

Albert Heijn kondigde het project donderdag aan. Het intelligente boodschappenlijstje wordt eerst ingevoerd voor mensen die online bestellen en de boodschappen daarna laten bezorgen. Computers voorspellen of iemand bijvoorbeeld weer toe is aan nieuwe vuilniszakken. Deelnemers kunnen zelf dingen toevoegen en weghalen. Albert Heijn hoopt dat mensen volgend jaar ook in de app en in de winkel eigen boodschappenlijstjes kunnen krijgen.

Albert Heijn hoopt op 65.000 mensen met een geregistreerde bonuskaart. De lijstjes waren al uitgeprobeerd met ongeveer 2000 mensen.

Jumbo begint met duizend gebruikers. Zijn stemhulp is voorlopig alleen beschikbaar voor Apple-toestellen, zoals iPhones. Later moet het systeem worden uitgebreid naar apparaten die op Android draaien.