Dat komt mede doordat mensen hun boodschappen vaker online bestellen, meldt marktonderzoeker GfK.

Op de gemiddelde kassabon stond afgelopen maand een bedrag van 23,74 euro, ruim 8 procent meer dan een jaar eerder. Dat komt volgens GfK door zowel duurdere producten als een toename van de bestellingen via internet. De totale omzet van de supermarkten nam in augustus met 2,4 procent toe tot iets meer dan 3,3 miljard euro.

De zondag blijft in belang toenemen voor de supermarkten, vooral in de grote steden. Inmiddels doen zeven op de tien huishoudens weleens op zondag boodschappen, gemiddeld bijna tien keer per jaar. Het aandeel in de omzet gaat richting de 5 procent. Vooral jongeren maken er dankbaar gebruik van dat steeds meer supermarkten ook op zondag open zijn. Voor gepensioneerden geldt dat het minst.

Ook de avonduren worden weer belangrijker, aldus GfK. Het aandeel in de totale omzet nam tussen 2007 en 2014 sterk af, van 9,3 naar 8 procent, maar is inmiddels weer opgelopen naar 8,6 procent.