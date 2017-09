DNB: Helft op Airbnb of Marktplaats

Dat blijkt uit een enquête die De Nederlandse Bank (DNB) heeft gehouden onder Nederlanders. Zo wil DNB zicht krijgen op de zogenoemde online peer-to-peer-markt, het is tot nu toe onduidelijk hoeveel transacties er plaatsvinden.

Crowdfunding

Van de 47% die gebruik maakt van de platformen, koopt 40% producten van anderen terwijl 35% artikelen verkoopt. Het aandeel dat huurt (6%) of verhuurt (1%) ligt een stuk lager. Voor het aannemen en aanbieden gelden respectievelijk dezelfde percentages. Maar weinig mensen maken gebruik van crowdfunding.

De helft koopt goederen of diensten via online platforms om geld te besparen terwijl een kwart zegt daar meer zicht te hebben op de kwaliteit van het product of de dienst. Dat neemt niet weg dat onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van aanbieders voor 61% een reden kan zijn om eventueel af te haken. Bij 42% kan onduidelijkheid over de kwaliteit negatieve impact hebben.

Makkelijk

Bij het aanbieden van artikelen en diensten laten minder mensen zich beïnvloeden door positieve of negatieve factoren. Zo vindt 31% het grote aantal afnemers op een platform een pre terwijl 31% vindt dat er makkelijk geld verdiend kan worden. Over de betrouwbaarheid van afnemers maakt 44% zich zorgen terwijl 37% zich druk kan maken of de betaling wel doorkomt.

DNB ziet dat de groei van de peer-to-peer-markt voor- en nadelen heeft. Consumenten hebben meer keuze en zijn soms goedkoper uit. Tegelijkertijd vervagen hiermee de grenzen tussen consument en producent waardoor bestaande bedrijven te maken krijgen met concurrentie. In sommige gevallen is er sprake van oneerlijke concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan woningverhuur via Airbnb, waarbij woningeigenaren niet aan de dezelfde eisen hoeven te voldoen als een hotel.

