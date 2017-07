De Consumentenbond heeft ze allemaal weer eens op een rijtje gezet. Uit haar onderzoek blijkt dat momenteel veel conflicten worden veroorzaakt door aankopen in webwinkels.

Meer dan €100

Dit is een nieuwe ontwikkeling die aantoont dat er wel degelijk ook nadelen zijn aan het online winkelen. Je 'kijkt nu niemand meer in de ogen' en dat heeft kennelijk wel degelijk een functie. Ik meen in mijn omgeving waar te nemen dat steeds meer consumenten de buurtwinkel en de kleine adviseur toch weer meer gaan waarderen.

Een rechtsbijstandsverzekering biedt pas dekking als het ergens over gaat. Meestal moet het belang groter dan €100 zijn.

Procedure

Hoewel een rechtsbijstandverzekering niet de schade vergoedt, keert ze die vaak toch wel uit als dat voor de verzekeraar voordeliger is dan het voeren van een kostbare procedure. Een rechtszaak gaan verzekeraars alleen aan als de zaak in hun ogen een haalbare claim is.

In de praktijk is het grote verschil tussen een advocaat en een verzekeraar de gretigheid om in de zaak te duiken. Dat is ook logisch te verklaren omdat een claim voor de rechtsbijstandsverzekeraar een kostenpost en voor de advocaat een verdienkans is. De verzekeraar zal vaak later, soms laks, reageren en de advocaat springt en bovenop en werkt zeer gedreven en secuur. Maar wel per uur!

Modulaire opbouw

De ontwikkeling van de rechtsbijstandsverzekering is een spiegel van de maatschappelijke ontwikkelingen. Veel arbeidsconflicten tijdens de crisis, veel woekerpolissen, daarna de vrije advocaatkeuze en nu wordt de Europa- en soms Benelux- dekking van belang omdat veel webwinkels in het Verre Oosten zijn gevestigd. Wat ook nieuw is, is de modulaire opbouw van de nieuwste polissen.

De rechtsbijstandsverzekering is een luxe verzekering die niet strikt noodzakelijk is. Maar de premie is voor een directeur niet hoger dan die voor Jan de arbeider. Bijkomend voordeel is dat alleen al het wapperen met de rechtsbijstandverzekering vaak voldoende blijkt om het conflictje op te lossen. Dus toch wel handig, wat mij betreft.