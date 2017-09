Vanaf 2018 wordt de standaard gemeenschap van goederen bij een huwelijk namelijk gewijzigd in standaard beperkte huwelijksgemeenschap. Dus iedere echtgeno(o)te houdt in principe wat hij of zij had. Ook houdt hij of zij wat er later bijkomt als erfenis of gift.

Ook wordt het vanaf volgend jaar veel moeilijker om het vermogen tussen de partners te herverdelen. Als je oom van 99 jaar oud in 2017 nog met zijn neef of nichtje van 20 trouwt kan hij door dit huwelijk zijn hele vermogen belastingvrij overhevelen naar dit jonge familielid. Met dit (schijn) huwelijk wordt dan een aanzienlijke belastingclaim voorkomen. Of de twee partners waarvan er één terminaal ziek is veranderen de huwelijke voorwaarden zodanig dat vlak voor het overlijden het hele vermogen naar de overlever wordt overgeheveld.

Schenking

Deze vrijheid wordt vanaf 2018 ingeperkt. Dan wordt trouwen, het aangaan van een geregistreerd partnerschap of een notarieel samenlevingscontract met als hoofddoel het besparen van schenk- of erfbelasting aangemerkt als een schenking. Dit geldt echter slechts voor overschrijfding van de verschuiving boven de 50% van het totale vermogen. Fiftyfifty is dus geen probleem, maar het meerdere wordt straks als belaste schenking gezien.

Bij veel relaties is het vermogen allesbehalve in evenwicht. Het huis (zonder hypotheek) staat vaak op één naam. Is dat nog steeds de bedoeling?

Schulden

Mocht je momenteel twijfelen aan de duurzaamheid van je relatie, dan heb je nog maar heel even om, indien nodig, je financiën op orde te brengen. Destijds ben je natuurlijk in uw blinde verliefdheid in algehele gemeenschap van goederen getrouwd en daar heb je wellicht nu ongelooflijk veel spijt van. Ga nog dit jaar naar de notaris om je vermogen naar believen het te verdelen of neem vanaf volgend jaar genoegen met de 50% grens. Dit geldt overigens ook voor schulden!

Van werken word je vast niet rijk, maar door tijdig na te denken kun je wel een hoop belastinggeld besparen. Bespreek dit dus nu en niet pas met de kerstdagen met je aanstaande ex. Dan heb je een gelukkiger nieuwjaar en wens ik je nu alvast fijne feestdagen!