Tegelijk kwam het Duitse spaarplatform Savedo met een aanbieding voor Nederlandse spaarders waarmee zij tegen rentes van 1,1 tot 1,5 procent hun spaargeld kunnen onderbrengen bij deposito’s van de Portugese BNI Bank. Zij staan hiermee bovenaan de renteoverzichten voor looptijden van 1 t/m 5 jaar. Hoe kan dit en is sparen bij deze bank veilig?

Waarom hogere spaarrentes in het buitenland?

Bij het bekijken van depositorenteoverzichten valt direct op dat de twee aanbieders met de hoogste rentes buitenlandse aanbieders zijn. Na de nieuwkomer BNI Bank volgt de Estlandse Bigbank. Dat deze banken hogere rentes kunnen bieden dan de Nederlandse banken, komt vooral door hoe zij het spaargeld investeren.

BNI Bank verstrekt in Portugal leningen en hypotheken. In dit land is de vraag naar financieringen groter en kan de bank meer verdienen aan deze investeringen. Daarnaast is het aanbod van spaargeld in Portugal lager dan in Nederland. Dit maakt ons spaargeld voor BNI bank waardevoller dan voor de Nederlandse banken die het spaargeld op dit moment nauwelijks nog winstgevend kwijt kunnen en tegelijkertijd toch al heel veel spaargeld binnen halen zonder hoge rentes te hoeven bieden.

Bigbank investeert het aangetrokken spaargeld niet alleen in leningen in Estland, maar ook in Letland, Litouwen, Zweden, Finland en in Spanje. Ook in die landen heeft de bank veel mogelijkheden om het geld winstgevend te investeren, waardoor ze meer rente over heeft voor uw spaargeld dan een Nederlandse bank.

Is sparen bij deze buitenlandse banken veilig?

Estland en Portugal zijn allebei lid van de Europese Unie. Alle banken in EU-landen zijn verplicht bij een eventueel faillissement je spaargeld te garanderen tot 100.000 euro. Hierin verschillen de depositogarantiestelsels van Estland en Portugal dus niet van dat van Nederland. Uw spaargeld is daarmee bij deze banken net zo veilig als in Nederland.

Daarnaast biedt Savedo, via welke u bij BNI Bank kunt sparen, een extra service indien u een beroep moet doen op het depositogarantiestelsel in Portugal. U kunt de juristen van Savedo machtigen om dit voor u te doen, zodat u er zelf geen werk aan heeft.

Kortom: Verbreed gerust uw spaarhorizon. Een kijkje over de grens kan uw spaargeld flink extra rendement op leveren en het is niet minder veilig dan sparen in Nederland. Houd er wel rekening mee dat sparen bij Bigbank pas kan vanaf een minimumsaldo van 1.000 euro. Bij BNI is dit 5.000 euro. Daarnaast moet u natuurlijk alleen een looptijd kiezen waarvan u zeker weet dat u het geld ook zo lang kunt missen. Want tussentijds opnemen is vaak alleen mogelijk met toestemming van de bank en u verliest (een deel van) de opgebouwde rente.