Vakantiehuisje, een goed alternatief voor sparen?

Een vakantiehuisje aanschaffen is ideaal, zo leek het de afgelopen week. Makelaarsvereniging NVM bracht cijfers naar buiten over een recordgroei in de verkoop van recreatiewoningen. Maar om dit nu te presenteren als een alternatief voor de spaarrekening? Daar moet u toch nog maar eens goed over nadenken voor uw een stukje vastgoed aan de kust koopt.

Waarom?

De belangrijkste vraag die u zichzelf moet stellen: waarom wil ik dit? Een vakantiehuisje om zelf van te genieten in de weekenden is een prima investering voor uzelf. Zeker doen als u hier het geld voor heeft. Maar wie denkt met een recreatiewoning een kip met gouden eieren te kopen en rijk te worden van huurinkomsten of een gunstige verkoop in de toekomst, kan weleens bedrogen uitkomen.

Bij het verhuren van een vakantiewoning komt veel kijken. Zowel qua kosten als de moeite die u ervoor moet doen. Denk aan onderhoud en de (gemeentelijke) belastingen die voor de woning betaald moeten worden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over schade die huurders aan uw recreatiewoning kunnen toebrengen.

Risicovol

Speculeren op een winst bij een verkoop in de toekomst is natuurlijk ook risicovol. Nu zijn de woningen populair en stijgen de prijzen. Maar de crisis in 2008-2009 heeft geleerd dat huizen ook zomaar flink in waarde kunnen dalen. Een recreatiewoning kopen als investering om deze in de toekomst met winst te verkopen, is dus net zo risicovol als elke andere belegging in vastgoed.

Wie op een andere manier een alternatief zoekt voor de spaarrekening, heeft gelukkig meer mogelijkheden dan dat vakantiehuisje aan de kust. Schenken aan de kinderen wordt vaak overwogen. Starters hebben steeds meer moeite een woning volledig te financieren. Dit jaar mag u uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar oud, eenmalig een bedrag van maximaal 100.000 euro schenken als ze het gebruiken voor de woning. U maakt er natuurlijk geen rendement op, maar hiermee zorgt u wel dat u minder vermogen heeft waar belasting over betaald moet worden.

Aflossen

Daarnaast blijven sparen voor het pensioen en aflossen op de hypotheek populaire alternatieven voor sparen. Ook hiermee maakt u nu niet per se meer rendement. Maar het geeft extra financiële vrijheid in de toekomst. Zo heeft u na uw pensioen misschien geld over voor weekendjes naar zee of misschien alsnog een eigen chaletje aan die geliefde Hollandse kust.

