Column: Schijnheilig Kifid (2)

Voordat ik op die uitnodiging kon ingaan had de directeur echter al op de inhoud van mijn column gereageerd. Echter niet -wat je zou verwachten- naar mij, maar via de pers. Beetje apart lijkt me, om iemand uit te nodigen en vervolgens, vóórdat je degene in kwestie hebt gesproken, al inhoudelijke reacties aan derden te geven. Het zij zo.

Mijn column gaat zoals iedereen kan nalezen, maar over één punt: dat het Kifid de ongelijkheid tussen de ondeskundige klager en de gespecialiseerde verzekeraar in stand houdt door bij toekenning van de kosten van de eigen deskundige, het door haar ingestelde liquidatietarief te hanteren, waarmee er vrijwel geen vergoeding wordt toegewezen voor de kosten van de deskundige van de klager. Iedereen snapt dat de klant daarmee de mogelijkheid wordt ontnomen een eigen deskundige in te schakelen want voor niets werkt niemand, óók de expert van de klager niet.

Als we dit nu weten, dan is de reactie van meneer de Groot in het Telegraafbericht uiterst merkwaardig. In plaats dat hij het over het probleem heeft waar de misstand over gaat, zegt hij dat het percentage wel of niet gegronde klachten onjuist is. Een complete bijzaak dus! Alsof de consument dát wat kan schelen!

Ik heb de heer de Groot gemeld, nu hij de discussie kennelijk via de pers wil voeren, dat ik dat een uitstekende aanpak vind. Want als deze discussie in het openbaar wordt gevoerd, kan iedereen kennis nemen van onze argumenten. Het is immers goed dat de buitenwacht inzicht krijgt in de werk- en denkwijze van het Kifid. En als ik ongelijk heb met mijn stelling, ga ik openlijk door het stof!

De brief aan de heer De Groot staat daarom op onze website, mét mijn argumentatie en óók met een verwijzing naar eerder gevoerde correspondentie met het Kifid, van drie jaar geleden. Wie wat bewaart, heeft wat....

Het origineel van mijn brief had ik hem (plus diverse andere instanties) 10 dagen geleden al per mail toegestuurd, dus ik ben ondertussen wél een keer benieuwd naar zijn reactie....