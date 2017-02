Hij is de man die op hoofdlijnen al twee decennia lang de juiste analyse geeft over de macro-omgeving en de conclusies die je daaruit moet trekken voor je portefeuille.

Hij heeft de technologie-bubbel eind jaren negentig zien aankomen en op tijd winst genomen. Hij heeft de bullmarkt in Aziatische aandelen van 2002 tot 2007 goed voorzien. Hij spreekt al tien jaar lang over de golf van wereldwijde deflatie en hoe je je daarin moet positioneren, in staatsobligaties en goud liever dan in aandelen.

Geweldige tijd

Tot voor kort had hij ook daarin vreselijk gelijk; hoewel Amerikaanse aandelen het aardig gedaan hebben in de voorbije tien jaar, met name dankzij de grote inkoop eigen aandelen met goedkoop geleend geld, was er in Europese of Aziatische aandelen per saldo weinig te verdienen sinds 2007.

Obligatiebeleggers daarentegen hebben een geweldige tijd gehad. Hoewel velen al jarenlang hogere rentes voorspellen.

Het is nu mijn these dat met de stabilisering van zowel de groei als de wisselkoers in China een einde is gekomen aan de jarenlange export van deflatie vanuit China naar de rest van de wereld.

Stijgende grondstoffenprijzen, de krimpende poel van goedkope arbeid in de wereld op grond van demografische ontwikkelingen en het uittoppen van de deflatoire invloed van internetinnovatie zorgen er mijns inziens voor dat de kans op inflatie groter is dan die op verdergaande deflatie.

Meer inflatie

De markt heeft dat ook ingezien en afgelopen zomer bodemde niet alleen de lange rente uit, maar bodemden ook de koersen uit van bedrijven die kunnen profiteren van terugkerende inflatie en hogere rentes.

Daarbij komt nog dat er door de centrale banken sinds 2008 geldschepping op grote schaal heeft plaatsgevonden, waarvan altijd vermoed werd dat het tot hogere inflatie zou leiden, maar wat steeds maar niet gebeurde. Nu de inflatieknop om is van UIT naar AAN (zie mijn column Naaktzwemmen uit november jl.) gaat dat grote gevolgen hebben.

Chris denkt van niet. Hij denkt dat we een tijdelijke opleving van de inflatie zien en dat over een jaartje de prijzen gewoon weer beginnen te dalen en de schuldenberg die we met z'n allen hebben gecreëerd, ons de das om zal doen.

Te extreem

En omdat Chris slimmer is dan ik, ben ik geneigd zijn mening te vertrouwen. Maar het scenario dat hij voor zich ziet van een implosie van ons financiële systeem waarin alleen goud zijn waarde behoudt, is mij te extreem.

Zijn wij als mensen zo dom dat we ons dat laten overkomen? Ik ben wellicht een optimist, maar ik denk dat we slim genoeg zijn om dat te voorkomen. Armageddon blijft een onwaarschijnlijk scenario, maar de predikers ervan krijgen wel altijd veel aandacht.

Ik kijk om me heen en zie steeds meer tekenen van inflatie, de goede oude "cost-push" inflatie. Bedrijven die de prijzen verhogen omdat hun grondstoffen duurder zijn geworden, en daarmee wegkomen.

Let op loonkosten

Wat we nu in de gaten moeten houden, zijn de loonkosten in de Verenigde Staten. Zoals Yellen onlangs opmerkte, zit die economie dichtbij volledige werkgelegenheid en dan moeten de uurlonen die nu zo'n 2,5% groeien (in lijn met de inflatie), beginnen te accelereren.

Als dat gebeurt, is de inflatie mijns inziens niet meer te stoppen en moeten we ervoor gaan zorgen dat die niet omslaat in hyperinflatie. Dat kunnen we echt niet hebben! Dit risico lijkt me eerlijk gezegd groter dan een terugkeer naar deflatie.

Dus hoewel mijn goeroe er niet aan wil, heb ik de inflatie in mijn kop dit jaar!

Arnout van Rijn, Tokio, februari 2017.

Arnout van Rijn (1965) woont en werkt in Hongkong. Hij is fondsmanager van Robeco Asia Pacific Equities sinds 2007. Hij werkt sinds 1990 bij Robeco en is voormalig fondsmanager van Rolinco en Robeco Emerging Markets Equities.