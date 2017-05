En er wordt geld verdiend aan de populariteit van de services op dit medium. De recente resultaten van Tencent en Alibaba toonden dat nog maar eens aan. Tencent boekte EUR 1,9 miljard aan nettowinst in het eerste kwartaal. Maar ook Weixin (China’s Facebook) blijft groeien en met inmiddels 938 miljoen gebruikers genereert dat steeds hogere advertentie-inkomsten. Alibaba, eigenaar van ’s werelds grootste internetshoppingplatform, boekte een nettowinst van EUR 1,3 miljard in het eerste kwartaal. De omzet op hun platform was in het voorbije jaar EUR 500 miljard en groeide met 22%.

EUR 1.100 per klant in 2016

Duizelingwekkende getallen. Met 454 miljoen klanten betekent het ook dat elke klant EUR 1.100 op het platform heeft besteed in het voorbije jaar. In een land met een gemiddeld jaarinkomen van minder dan EUR 9.000 is dat een ongelofelijk hoog bedrag. Een recente studie van Euromonitor liet zien, dat China ook wereldwijd nummer 1 is: 17% van alle winkelverkopen in China loopt via het internet, terwijl dat wereldwijd maar 9% is (Nederland: 9,2%).

Wet van de remmende voorsprong

Waar komt dat door? Het heeft te maken met de wet van de remmende voorsprong. Internetwinkels kwamen op in een tijd dat China nog relatief weinig winkelcentra had. Mensen kregen via apps op hun telefoon ineens een keuze voorgeschoteld die ze nergens in de stad konden vinden. Maar het heeft vooral te maken met het gebruiksgemak. De grote vlucht van mobieltjes heeft daarbij geholpen. De interface van bijvoorbeeld Alibaba is zo gebruiksvriendelijk, dat nu al 85% van alle aankopen mobiel gebeurt, terwijl dat in Nederland nog maar zo’n 40% is. Ook betalen is grandioos gemakkelijk omdat in dit voorbeeld Alibaba via de service Alipay een volledig gestroomlijnde financiële afhandeling verzorgt. Als mevrouw Chi in China iets op internet koopt, kan ze haar hippe schoenen en frisse cosmetica in een paar klikken razendsnel en tegen lage kosten thuisbezorgd krijgen.

Big data en fijnmazig netwerk van distributiecentra

Logistiek is een groeisector en China kent een aantal bedrijven die met gebruik van big data en een fijnmazig netwerk van distributiecentra tegen zeer concurrerende prijzen kunnen leveren. Dat komt natuurlijk ook domweg door lage lonen voor een bezorger. Een jongen op een brommer rijdt in China voor een euro een heel eind door de stad, maar in Nederland worden bezorgkosten al snel te hoog. Dus ook kleine bestellingen zijn zo op internet concurrerend. De verwachting is dat in China internetshoppen naar 25% van het totaal zal groeien in 2021. De dagelijkse boodschappen zijn nu het strijdtoneel voor de grote spelers. Het einde van de ongebreidelde groei is duidelijk nog niet in zicht.

Arnout van Rijn, Hongkong, mei 2017.