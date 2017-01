Persoonlijke hulp bij vinden werk

Ondanks alle mooie voorspellingen zijn er iedere maand nog altijd duizenden Nederlanders die een beroep moeten doen op de WW. Door extra geld van het kabinet kan UWV nu meer mensen persoonlijk helpen. Dat gaat als volgt: vraag je WW aan en is de verwachting dat je lastig weer aan het werk kunt komen, dan word je snel uitgenodigd voor een persoonlijk adviesgesprek bij UWV. Dit is niet gekoppeld aan een bepaalde doelgroep, zoals jongeren, 50-plussers of arbeidsbeperkten, maar aan je kansen op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktpositie

Hoe weet je of je in aanmerking komt voor een gesprek? Dit kun je eenvoudig nagaan door de zogeheten Werkverkenner in te vullen als je WW aanvraagt. De Werkverkenner is een korte online vragenlijst die aangeeft hoe je positie op de arbeidsmarkt is. Aan de hand van een aantal gegevens zoals de branche waarin je zoekt, je leeftijd, je werkervaring en je eigen verwachting van de kans om binnen een jaar weer aan het werk te komen, geeft de Werkverkenner een indicatie van je arbeidsmarktpositie. Op basis hiervan ga je in gesprek met een UWV-adviseur over de vraag welke vorm van dienstverlening voor jou het meest geschikt is.

Online is ook persoonlijk

De persoonlijke gesprekken komen bovenop de online ondersteuning die UWV biedt aan iedere werkzoekende. Ook online dienstverlening wordt steeds persoonlijker. Op werk.nl vind je als werkzoekende informatie die op jou is afgestemd, zoals sollicitatietips en online trainingen. Deze trainingen voldoen aan een grote behoefte: in 2016 zijn ze meer dan 350.000 keer gevolgd. Een voorbeeld hiervan is de training ‘Zelfstandig ondernemen met een WW-uitkering’. Dit is de meest populaire training en wordt bovendien hoog beoordeeld met een score van een ruime 8.

Schaven en ontwikkelen

Online dienstverlening is niet meer weg te denken uit ons leven en ook niet bij UWV. De komende tijd zullen we daaraan blijven schaven en ontwikkelen, met onder meer webinars over verschillende onderwerpen, competentietests en nieuwe trainingen. Daarnaast is er de Kwaliteitskaart cv met tips over hoe je cv verbeterd kan worden en de Beroepenkaart die inzicht geeft in alternatieve mogelijkheden voor werk en kansrijke beroepen. Kijk hiervoor op werk.nl.