Bas meldt zich bij het UWV voor een verplichte keuring en spreekt met de verzekeringsarts. Tot zijn schrik schrijft de arts in haar verslag dat Bas nog veel beperkingen heeft waardoor werken niet mogelijk is. Er staat ook in dat dit met hem is besproken. Dit had Bas totaal niet verwacht, hij weet van niets! Bas is erg teleurgesteld omdat hij hierdoor niet naar zijn oude werk terug kan.

Niet serieus genomen

Maar Bas laat het er niet bij zitten. Hij probeert bij het UWV te bereiken dat het oordeel van de arts van tafel gaat. Dit lukt hem na heel veel pogingen niet. Omdat hij niet meer weet wat hij nog kan doen, neemt Bas contact met ons op. Hij dient een klacht in over de manier waarop de verzekeringsarts met hem is omgegaan en de manier waarop het UWV zijn klacht heeft behandeld.

Onze medewerker Mirjam zoekt uit wat er is gebeurd. Ze ziet dat de verzekeringsarts Bas niet serieus heeft genomen. Ze heeft wel een oordeel gegeven over zijn situatie, maar ze had hem de kans moeten geven daarop te reageren. Daarnaast had ze met de artsen moeten spreken die Bas hebben behandeld. Ook het UWV laat steken vallen. Zo belt de klachtbehandelaar Bas niet terug. En als klap op de vuurpijl blijkt nu pas dat Bas zijn werkgever zich helemaal niet aan het oordeel van de verzekeringsarts hoefde te houden. Dat is toch niet te geloven?!

Bureaucratisch denken

Als we naar de klacht van Bas kijken, zien we een typisch voorbeeld van bureaucratisch denken: elk radertje binnen een organisatie doet zijn deel van het werk, maar niemand is geïnteresseerd in het verhaal achter de klacht. Bas wil gewoon weer aan het werk als politieagent. Maar loopt keer op keer tegen muren op en komt geen stap verder. Als het UWV had geluisterd en hem op het goede spoor had gezet, had Bas waarschijnlijk al een jaar eerder aan de slag kunnen gaan!

*gefingeerde naam