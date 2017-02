Tanja* komt erachter dat er allemaal berichten in haar berichtenbox zitten op MijnOverheid.nl. De berichten komen kennelijk alleen nog maar in haar berichtenbox, en niet meer via de post. Zij schrikt zich rot. Hoe had zij kunnen weten dat er nieuwe berichten voor haar zijn? En zij maakt zich zorgen: is zij nog meer belangrijke berichten misgelopen?

Tanja heeft bij het aanmaken van haar account niet doorgehad dat zij een e-mailadres had kunnen opgeven.

Dan had zij per e-mail bericht gekregen van nieuwe post. En bij Amine er is iets misgegaan bij het aanvinken van organisaties waarvan hij de post voortaan digitaal wil hebben.

Voor veel mensen is MijnOverheid.nl met de digitale overheidspostbus een uitkomst, maar niet iedereen kan of wil hier gebruik van maken. Ook mensen die niet met een computer overweg kunnen, lopen tegen problemen aan.

Wij ontvangen met regelmaat klachten over MijnOverheid en de berichtenbox. Mensen voelen zich net als Amine en Tanja overvallen als blijkt dat er post in de berichtenbox is gekomen. Ze zijn belangrijke informatie misgelopen of ze vinden het ingewikkeld.

De Nationale ombudsman start daarom een onderzoek waarin hij kijkt welke knelpunten er zijn bij het gebruik van de berichtenbox.

Samen met omroep MAX-programma Meldpunt! verzamelen wij de komende tijd uw klachten en signalen. Met al deze informatie kunnen wij kijken hoe het beter kan.

Digitalisering van de overheid is één van de onderwerpen waar de Nationale ombudsman de komende jaren extra aandacht voor heeft.

Steeds meer overheden digitaliseren hun dienstverlening. De overheid is er voor iedereen en dus moeten overheidsinstanties oog houden voor mensen die niet meekomen.

Want niet iedereen vindt het makkelijk om zijn administratie bij te houden, is digitaal vaardig en beheerst de Nederlandse taal goed. Maar zij zijn wel afhankelijk van de overheid.

* Gefingeerde namen