Ombudsman: Bij schuldenaar loopt alles fout

Judith heeft de schuldhulpverlening gevraagd om haar te helpen. Dat gebeurt: alle schuldeisers worden dringend verzocht om hun invorderingen tijdelijk stop te zetten. Maar niet iedereen is daartoe bereid. Een deurwaarderskantoor legt beslag op haar bankrekening. En daardoor loopt alles in het honderd. Zo heeft Judith geen geld om te eten en kan zij lopende betalingsregelingen niet meer nakomen. De deurwaarder wijst haar vraag om leefgeld af, want ze heeft geen woonkosten. Dat is vreemd. Weet de deurwaarder niet dat de zorgverzekering, het openbaar vervoer en eten en drinken geld kosten?

Bankbeslag is zeer ingrijpend. Schuldeisers doen dan blind een greep naar het saldo van de bankrekening, zonder dat ze weten hoeveel geld er voor de schuldenaar overblijft. Schuldeisers zoals de Belastingdienst, het CJIB en deurwaarders weten precies op welke datum toeslagen, salarissen, uitkeringen of kinderbijslag worden gestort. En zijn er dan als de kippen bij om dit te incasseren. Maar het is wel zo behoorlijk als schuldeisers er rekening mee houden dat mensen iets moeten overhouden om van te leven. Als schuldeisers geen rekening houden met dit bestaansminimum, worden schuldenaars nog verder in de put geduwd.

Mensen met schulden vullen het ene gat met het andere. Het is vaak een raadsel hoe mensen toch weten te overleven. Gelukkig neemt Judith contact met ons ons op. Onze collega Marianne neemt contact op met het deurwaarderskantoor. Het deurwaarderskantoor bekijkt de zaak nogmaals. Het kantoor stuurt een mail: ’wij zullen alsnog overgaan op het toepassen van een beslagvrije voet. Daardoor komt er niets meer onder het beslag te vallen zodat het beslag wordt opgeheven. Inmiddels hebben wij de bank hiervan bericht gedaan’. De deurwaarder brengt gelukkig ook geen kosten in rekening. Judith heeft zo weer leefgeld.

Het hebben van schulden geeft veel problemen. Wie in de schulden zit, moet er zo snel mogelijk weer uit worden geholpen om zo weer verder te gaan met het leven. Ik sprak daarover met alle partijen eniedereen is het met me eens, de beslagvrije voet bij bankbeslag moet toegepast worden. En er moet een wettelijke regeling komen.

*gefingeerde naam