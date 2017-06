Ombudsman: Nacht in cel door weggelopen hond

Na acht dagen wordt Bento eindelijk gevonden. Uitgeput, uitgehongerd en getraumatiseerd wordt hij naar Esther gebracht. Omdat Bento officieel nog van de adoptiestichting is, overlegt Esther met de stichting wat ze moet doen. Ze besluiten Bento eerst bij Esther te laten bijkomen. Maar Gerbrand hoort viavia dat Bento bij Esther is en doet bij de politie aangifte van verduistering.

Diezelfde avond staat de politie voor de deur bij Esther. Esther vertelt de politie dat ze toestemming van de eigenaar van de hond, de stichting, heeft om Bento bij haar te laten bijkomen. De politieman zegt dat als Esther Bento niet aan hem meegeeft, hij een machtiging vraagt om binnen te treden en Esther aangehouden kan worden. Esther geeft de hond niet mee en de politie vertrekt.

Omdat Esther en haar man er niet helemaal gerust op zijn, bellen ze de adoptiestichting. Ze spreken af dat haar man met Bento naar een veilige plek vertrekt. Dezelfde avond komt de politie opnieuw. Vier politiemensen zoeken in het huis naar Bento, maar vinden hem niet. Onder het oog van de buren wordt Esther in een politieauto meegenomen naar het politiebureau.

In het politiebureau is ’s avonds geen advocaat beschikbaar en niemand wil naar Esthers kant van het verhaal luisteren. De adoptiestichting belt het politiebureau om uitleg te geven, maar wordt ook niet gehoord. En Esther wordt naar het huis van bewaring gebracht om daar de nacht door te brengen.

De volgende ochtend vindt de dienstdoende officier van justitie dat deze situatie niet thuishoort in het strafrecht. Esther komt vrij en wordt niet vervolgd. Toch vindt de politie nog steeds dat ze niets fout heeft gedaan. Maar wij vinden dat de politie wel fouten heeft gemaakt. Onze collega Silvija zoekt alles goed uit.

En dan blijkt dat het helemaal niet nodig was om Esther in de cel te zetten. Er moeten hele goede redenen zijn om iemand in een nacht vast te zetten. Het optreden van de politie staat niet in verhouding tot wat er is gebeurd. Bento was niet in gevaar en Esther pleegde geen ernstig strafbaar feit.

De klacht van Esther is gegrond. Ze is tevreden met ons oordeel; we hopen dat de politie hier iets van heeft geleerd.

*gefingeerde naam