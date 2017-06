Onderneem je geen actie, dan zijn accepteer je dus die gevolgen. Wil je je juist niet wat de wetgever heeft voorgekookt, dan moet je vóór de huwelijksvoltrekking bij de notaris langs.

Huidige regeling

Als je trouwt voordat de nieuwe wet in werking treedt op 1 januari 2018, dan ben je getrouwd in de wettelijke gemeenschap van goederen. Die houdt in dat alle bezittingen van een echtpaar gezamenlijk bezit worden. Bij een echtscheiding moet alles gedeeld worden en krijgt ieder de helft.

Dus als de woning op naam stond van de vrouw vóórdat ze trouwde, dan is ze vanaf het wisselen van het Ja-woord ineens de helft kwijt aan haar partner.

Heeft de man al een schenking of erfenis ontvangen vóór het voltrekken van het huwelijk of krijgt hij die erna, dan moet hij (tenzij een zogeheten uitsluitingsclausule van toepassing is) bij een echtscheiding de helft afstaan.

Als je niet wilt delen, dan moet je nu huwelijkse voorwaarden opstellen bij de notaris. Daarin leg je (bijvoorbeeld) vast dat het vermogen dat je al had (vanwege een erfenis of schenking die je al gekregen hebt), van jou zelf is en blijft. Je sluit dan vermogen uit van die wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen.

Toekomstige regeling

Trouw je pas op of na 1 januari 2018 dan heb je als het ware huwelijkse voorwaarden met zo’n uitsluiting van vermogen zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Het is dan namelijk in de wet zo geregeld dat het vermogen dat je bezat voordat je trouwde en alle erfenissen en schenkingen die je voordien hebt ontvangen of daarna nog gaat krijgen alleen van jou zijn en blijven. Dat vermogen hoeft dus bij een echtscheiding niet gedeeld te worden.

Simpel gezegd: de wetgever geeft je huwelijkse voorwaarden cadeau die bestaan uit een beperkte gemeenschap van goederen (omdat erfenissen en schenkingen en het zogeheten vóór-huwelijks vermogen uitgesloten zijn van de wettelijke – beperkte – gemeenschap van goederen).

Er is echter een aantal aandachtspunten. Die zet ik uiteen in de volgende column die woensdag 28 juni aanstaande verschijnt.