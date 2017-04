Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden?

Als u geen huwelijkse voorwaarden heeft, bent u gehuwd in de algehele gemeenschap van goederen. Al het vermogen van u en uw echtgeno(o)t(e) moet bij echtscheiding verdeeld worden, inclusief dus de cadeaus van een minna(a)r(es). Schenkingen vallen immers ook in de gemeenschap. Als u dit wilt voorkomen, zult u (tijdig) huwelijkse voorwaarden moeten maken of ervoor moeten zorgen dat de schenkingen worden gedaan met een uitsluitingsclausule.

Wat is een uitsluitingsclausule?

Als de schenker bij de schenking (achteraf kan niet!) vastlegt dat deze niet valt in enige gemeenschap van goederen, dan blijft de schenking buiten de gemeenschap en hoeft deze niet verdeeld te worden bij echtscheiding. Het is verstandig om degene die schenkt de schenking en de uitsluitingsclausule schriftelijk te laten vastleggen om bewijsproblemen te voorkomen. Een notariële akte mag, maar is niet verplicht. Een onderhandse akte of ander schriftelijk stuk kan volstaan.

Gebeurt dit in de praktijk?

Jazeker. In een zaak bij rechtbank Den Haag (Rb. Den Haag 14 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:14025) ging het om veel dure cadeaus die een man gedurende 10 jaar van zijn minnares had gekregen (maatkostuums, exclusieve horloges, een Ferrari). Diens vrouw maakte bij echtscheiding aanspraak op de helft daarvan. Zij stelde dat de schenkingen zonder uitsluitingsclausule zouden zijn gedaan.

Maar nee. Op verzoek van de maîtresse van de man waren tijdig notariële aktes opgesteld ter gelegenheid van een aantal schenkingen, waarin een uitsluitingsclausule kon worden gelezen. Van de andere schenkingen werd de aanwezigheid van deze clausule bewezen via getuigenverklaringen en anderszins. De rechtbank oordeelde daarom dat de man niet de helft van de cadeaus van zijn minnares aan zijn vrouw hoeft af te staan.

Een toch wel heel gevoelig advies

Iemand die een buitenechtelijke relatie heeft en overladen wordt met mooie cadeaus, zou er voor kunnen zorgen dat de cadeaus door zijn of haar minna(a)r(es) onder uitsluitingsclausule worden gegeven, meteen bij de schenking en bovendien schriftelijk, zodat er later geen bewijsprobleem ontstaat.