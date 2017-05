Iemand zou voor hem 'geld gaan verdienen' door te investeren. Alleen niet voor de lange termijn, wat gebruikelijk is bij beleggen, maar in slechts vier maanden zou er rendement toegezegd zijn. Hoeveel vertelt het verhaal niet, waarin precies ook niet, maar dat is ook minder relevant. Na vier maanden waren de geïnvesteerde miljoenen(!) foetsie. Een dure les.

Professionele begeleiding

Hoe iemand na zo’n voorstel tot een investering van die omvang overgaat, houdt mij meer bezig. Is er binnen professionele voetbalclubs dan geen begeleiding hoe spelers met hun vermogen kunnen/moeten omgaan? Die clubs - soms zelf beursgenoteerd - investeren immers fors in deze spelers. Worden zij niet gewaarschuwd voor malafide adviseurs? Of valt dit in de categorie hebzucht? Mensen moeten soms tegen zichzelf in bescherming worden genomen.

Opgelicht

Verschillende media berichtten onlangs dat nog eens 1.000 Nederlandse beleggers voor tientallen miljoenen waren opgelicht. Allemaal raakten zij hun spaarcentjes, erfenis of pensioenvoorziening kwijt. Let wel, we hebben het hier niet over traditionele beleggingen via bekende, erkende financiële instellingen. Nee, dit betrof de 'alternatieve beleggingen' zoals wind- en zonne-energie, teakplantages, cacao, binaire opties, bouwgrond, etc. In alle gevallen ging het om een aanbod buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De verleiding tot niet rationeel handelen

Tijdens de onlangs gehouden Personal Finance Day was Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM, een van de gastsprekers. Zij gaf aan dat de AFM de inzet van gedragswetenschappers gaat verhogen om zo het toezicht op de markt aan te scherpen. De reden: mensen nemen beleggingsbeslissingen vaak niet op rationele argumenten en worden in toenemende mate door de digitale wereld verleid tot het nemen van financiële beslissingen.

Reclameprikkels

Tja, in de hedendaagse consumptiemaatschappij worden we op alle fronten met reclameprikkels geconfronteerd die juist op de emotie inspelen. De aanwezigen bij Van Vroonhovens toespraak zullen wellicht na haar appèl op het gezonde verstand niet meer zwichten voor een aanbod dat te mooi is om waar te zijn. Maar hoe zal dat andere en vooral toekomstige beleggers afgaan? Hebben die hun emotie op het gebied van hebzucht onder controle als een niet te missen kans op een fantastisch rendement wordt gepresenteerd?

Financiële opvoeding

Het wordt tijd dat in het onderwijs jongeren worden voorbereid op de vele financiële beslissingen die ze later moeten nemen. Van de hypotheek tot de aanvullende (pensioen)voorzieningen, belangrijke zaken die ze steeds meer zelf kunnen en moeten regelen. Rupsje Nooitgenoeg pakte wat hij pakken kon om zich na veel buikpijn te ontpoppen tot een vlinder. Sprookjes bestaan niet in de financiële wereld. Voorkom die buikpijn en werk, eventueel met professionele begeleiding, rustig naar dat uiteindelijke doel.