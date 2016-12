Twijfels bij langer durende zorgpolis

Dit zeggen de instanties in een reactie op André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, die in een interview met NRC opperde dat een zorgpolis langer dan een jaar geldig zou moeten zijn. “Nu zitten we ieder jaar weer te zoeken en te kijken of we ergens een paar euro goedkoper uit kunnen zijn”, zegt hij over het jaarlijkse overstapseizoen dat nu in volle gang is. “Een polis die langer dan een jaar loopt geeft meer rust, net als verzekeraars vaker meerjarenafspraken met ziekenhuizen laten maken.”

Die langdurige contracten met zorgaanbieders ziet Patiëntenfederatie Nederland wel zitten, maar de belangenbehartiger vindt een meerjarige polis ‘niet zonder meer een goed idee’. “Ik zie daar niet zo gauw het voordeel van in. Dat verzekerden elk jaar kunnen overstappen, is een groot goed. Dat is het moment waarop patiënten van zich kunnen laten horen”, zegt eenwoordvoerder. Daarbij is een meerjarige polis lastig bij een veranderende zorgbehoefte. “Je weet niet welke zorg je over enige tijd nodig hebt.”

Ook de Consumentenbond stipt dit aan als ‘een van de haken en ogen’ bij een meerjarige polis. “Het is te vroeg om hier ‘ja’ op te zeggen. Er moet veel worden uitgezocht”, zegt een woordvoerster. “Zo moeten contracten met zorgaanbieders ook langer lopen.”

Verzekerden kunnen tot nu toe hun zorgverzekering alleen vanaf half november tot 31 december opzeggen. Een nieuwe polis kan nog in januari worden afgesloten. Tussentijds opzeggen is slechts in enkele gevallen mogelijk.