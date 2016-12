Verzekeraar moet lappen, anders patiënten op straat

Die 8 miljoen euro wil Arkin bovenop de maximaal afgesproken vergoeding voor 2016 die de instelling met Zilveren Kruis had afgesproken. Arkin is achteraf toch niet tevreden met zelf ondertekende contracten, eist nu meer geld en overweegt de ruzie uit te vechten over de rug van kwetsbare psychiatrische patiënten. Ongeveer 70% van de 30.000 patiënten van Arkin is verzekerd bij Zilveren Kruis.

Zorgverzekeraars en zorginstellingen hebben vaker ruzie over meerkosten die boven een afgesproken plafond uitkomen. Die krijgen ze niet vergoed, behalve als ze de zorgverzekeraar kunnen overtuigen van goede redenen van de overschrijding.

Een actueel voorbeeld is het Enschedese ziekenhuis MST dat in oktober besloot nieuwe patiënten met VGZ-verzekering niet meer te helpen omdat het de maximale vergoeding al had opgebruikt.

Lopende behandelingen worden bij zulke conflicten altijd netjes afgemaakt. Maar nu dreigt Arkin met de ongebruikelijke stap om patiënten die een intensief behandeltraject volgen, bijvoorbeeld voor verslaving in combinatie met ernstige psychische problemen, halverwege dat traject de deur te wijzen.

Patiënten die in 2016 een behandeling zijn gestart lopen het risico dat ze, hoewel die doorloopt tot ver in 2017, de komende maanden opeens niet meer geholpen worden. Bij ggz-instellingen is de start van de behandeling bepalend om te zien volgens welk contract een vergoeding kan worden gedeclareerd.

Arkin-bestuurder Dick Veluwenkamp schat over 2016 ongeveer 8 miljoen euro boven het samen afgesproken plafond uit te komen. Volgens hem omdat dit jaar meer intensieve en dure zorg werd geleverd. Hoewel Arkin om de ligging van locaties in Amsterdam al jaren meer verslavingsproblematiek ziet en daarom ook van Zilveren Kruis een bovengemiddeld hoog tarief krijgt, is dat voor Veluwenkamp niet genoeg.

„Ik vrees dat we onze cliënten binnenkort zorg moeten ontzeggen. Zij moeten dan terug naar huis of naar de huisarts.” Als deze patiënten op straat komen te staan voordat ze zijn uitbehandeld, veroorzaken zij overlast in de buurt en extra werkzaamheden voor politieagenten, toont Arkin zich bewust van de ernst en gevolgen van deze stap.

Zilveren Kruis geeft aan dat over meerkosten te praten valt en dat beide partijen ook in gesprek waren, maar dat het bedrijf niet van plan is ’zomaar’ 8 miljoen euro extra te spenderen. „Maar dan hebben we wel data nodig waaruit blijkt dat het geld nodig is”, zegt een woordvoerder. „We hebben daar om verzocht, maar wachten er nu al twee weken op.”

De zorgverzekeraar begrijpt niet dat Arkin over de rug van patiënten 8 miljoen euro wil eisen, zonder dat bedrag te willen beargumenteren. Verder zegt de woordvoerder dat een behandeling halverwege afbreken niet mag. Zilveren Kruis roept Arkin op „te stoppen met deze poppenkast, uiterlijk vandaag nog de benodigde data op te sturen en een nieuw gesprek te plannen.”

Gezien de omstandigheden is het op zijn minst opvallend te noemen dat er voor 2017 alvast een contract is getekend, waar beide partijen het eens zijn over de tarieven. Patiënten die hun behandeling starten in 2017 vallen onder dat contract en lopen geen risico de deur gewezen te worden.