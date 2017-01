Zorgverzekeraars moeten een minimale hoeveelheid geld in kas hebben. De kapitaalregels zijn bedoeld om te zorgen dat verzekerden niet de dupe worden van te grote financiële risico's van zorgverzekeringsmaatschappijen.

Volgens de ACM worden de mogelijkheden om aan de eisen te voldoen door andere regels bemoeilijkt. Doordat maatschappijen geen winst mogen uitkeren is het moeilijker investeerders te vinden die kapitaal verschaffen.

De ACM adviseert dat beter wordt onderzocht in hoeverre de kapitaaleisen de concurrentie beperken. Een goede werking van concurrentie is immers ook in het belang van verzekerden, omdat die zorgt voor toegankelijkheid, kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van zorg.