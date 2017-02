Het ging in eerste instantie om een proef die in oktober vorig jaar werd gelanceerd. Volgens wethouder Hugo de Jonge (Zorg) zijn de eerste resultaten zo veelbelovend dat het project permanent wordt. Inmiddels lopen er met zo’n negentig vrouwen een traject waarin gesproken wordt over de anticonceptie. De Jonge wil op jaarbasis vierhonderd kwetsbare Rotterdamse ouders benaderen.

Volgens De Jonge, die het liefst zou zien dat er verplichte anticonceptie komt voor ouders die door hun verslaving, psychische aandoening of verstandelijke handicap beter geen kinderen kunnen krijgen, is het project begin dit jaar in stroomversnelling gekomen.

„Uit de ruim honderd onderzoeken blijkt dat ongeplande zwangerschappen veelvuldig voorkomen en dat desondanks in nog geen dertig procent is voorzien in adequate anticonceptie. De belangrijkste reden om niet over te gaan op anticonceptie is veelal gebrek aan kennis. Ook zijn er redenen van financiële aard”, aldus De Jonge, die stelt dat er nog te veel kwetsbare ouders in Rotterdam zijn die ongepland en in veel gevallen ook ongewenst zwanger worden.