Scootmobiel moet goedkoper

Raadslid Michel van Elck dient daarom vandaag schriftelijke vragen in bij het college. Hij baseert zich op een onderzoek van Gupta Strategists. Daaruit blijkt dat een krappe tien procent van de totale zorguitgaven als winst wordt uitgekeerd, zeven miljard in totaal.

„Bizar, dat is 430 euro per inwoner; voor Rotterdam dus bijna 275 miljoen euro”, rekent hij voor. „Een megabedrag.” Hij zegt zich ’kapot geschrokken te zijn van deze torenhoge winsten’. Wat hem betreft moet het ’geen onsje, maar een paar kilo minder’.

Vooral fabrikanten van medische hulpmiddelen zoals rollators pakken enorme winsten. Een markt goed voor tien miljard op jaarbasis, volgens Van Elck met een winst van 1,8 miljard. Hij geeft aan dat het niet alleen om scootmobielen en rollators gaat. maar ook om ziekenhuisapparatuur en operatie-instrumenten. „Toch heb je het dan nog over een heleboel geld dat je nuttiger kunt besteden.”

Hij vraagt het stadsbestuur om de gemeentelijke inkoop van medische hulpmiddelen zo in te richten dat er een ’zo laag en reëel mogelijk winstpercentage voor producenten’ overblijft.

Sinds 2015 is de gemeente na wijzigingen in de WMO verantwoordelijk voor de hulpmiddelen. Wat Van Elck en zijn partij betreft grijpt Rotterdam in om de enorme winstmarges tegen te gaan. „De cliënt en kwaliteit van zorg moet voorop staan, niet de torenhoge winsten van producenten en de salarissen van topmanagers.”

Hij wil van het college weten hoe de huidige inkoop is geregeld en wat het jaarlijks kost. Van Elck denkt door samen te werken met regiogemeenten dat de stad fors goedkoper uit kan zijn. „Leefbaar Rotterdam wil dat de gemeente actie onderneemt om deze schrikbarende winsten van producenten tegen te gaan. Bijvoorbeeld door gezamenlijk aan te besteden en in te kopen met de regiogemeenten.”

Daarnaast denkt hij een eerlijker, goedkoper en beter product om de hoek te vinden. „Zorg dat het midden- en kleinbedrijf in Rotterdam ook deel kan nemen aan die aanbestedingen. Die bieden een eerlijke prijs en daarnaast ook betere service.”

Van Elck wil daarom weten of deze lokale bedrijven momenteel ook al mee kunnen doen aan aanbestedingen van de gemeente en of Rotterdam dat mogelijk gaat maken. Alle maatregelen hebben maar één doel. „Zodat het bespaarde geld heen kan daar waar het moet, namelijk de broodnodige handen aan het bed.”