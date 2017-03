PVV, SP en PvdA waarschuwen dat VVD, CDA, D66 en GL niet op hun lauweren kunnen rusten. Minstens 300 miljoen euro moet er worden vrijgespeeld, het liefst nog meer, aldus de partijen die in oppositie dreigen te belanden.

Vervelend

Nu het kabinet demissionair is, is het de gewoonte om geen grote besluiten meer te nemen. Dat is aan nieuwe bewindslieden. Vervelend voor de noodlijdende verpleeghuissector is echter dat zo’n nieuw kabinet voorlopig nog niet in zicht is. Extra geld dus ook niet.

En nog een ander probleem doemt op. Kabinetten kunnen besluiten over grote financiële injecties slechts een paar keer per jaar nemen. Wil de verpleeghuiszorg nog dit jaar worden gespekt dan moet dat vóór eind mei, wanneer de Voorjaarsnota uitkomt. Maar aannemelijk is dat VVD, CDA, D66 en GL er dan nog niet uit zijn.

Urgentie

Inmiddels valt aan het Binnenhof te horen dat de vier partijen aan de informatietafel van de urgentie van de zaak doordrongen zijn. Verwacht wordt dat ze tussentijds met een financiële impuls zullen komen. Het Centraal Planbureau becijferde recent dat er 2 miljard euro extra nodig is. Er is namelijk een schreeuwend tekort aan personeel, waardoor de kwaliteit niet op orde is.