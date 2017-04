Politiek wil geen eigen bijdrage Wmo

Voorvechter PvdA heeft samen met coalitiepartner Haagse Stadspartij en zes oppositiepartijen een initiatiefvoorstel met die strekking ingediend. Daarmee hebben de partijen met 21 van de 45 zetels nog geen meerderheid. PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster rekent op een positieve reactie vanuit het college, maar anders denkt hij wel met een meerderheid de afschaffing af te dwingen. „Het CDA heeft in Amsterdam een soortgelijk voorstel gesteund, D66 is hier heel druk mee in de Kamer. Dus ik heb goede hoop.”

Thuiszitten

Gemeenten zijn vanaf begin 2015 verantwoordelijk voor dagbesteding en begeleiding voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. Den Haag mag zelf bepalen wat de 5000 gebruikers van de Wmo hier maandelijks voor betalen, variërend van een paar tientjes tot een veelvoud. „Je ziet dat deze bedragen mensen afschrikt om hulp in te schakelen en dat velen het gewoon niet kunnen betalen”, aldus Balster. „We horen regelmatig dat Hagenaars die voorheen vier dagen naar dagbesteding gingen, dit nu nog maar twee dagen doen vanwege de eigen bijdrage. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen die de ondersteuning het hardst nodig hebben alleen thuis zitten.”

In Amsterdam en de zeven Drechtsteden is de bijdrage al afgeschaft. „In Den Haag hebben we in twee jaar 24 miljoen overgehouden op de zorg. Het wordt tijd dat we de goede voorbeelden volgen.”