De Vondellaan oogt als oase van rust, maar in de Vondelflat met 140 senioren tot honderdjarigen in 160 appartementen lopen gemoederen op.

Secretaris Abel van Santen (93) van de bewonersvereniging: „We zijn gesommeerd eten van de cateraar van onze keuze niet hier te laten brengen. Ik trok me er niks van aan, zie het als intimidatie en bedreiging.”

Eetboete

Een waarschuwingsbrief met vooruitzicht van een ’eetboete’ stemt de oud-welzijnswerker niet mild. „Dit is dagvers en gevarieerder, dat is toch lekkerder dan opwarmen”, zegt hij etend. Hij kan zich niet voorstellen dat de dagelijkse handvol maaltijdeuro’s per bewoner zoveel uitmaken. „Hier werd eerder goud verdiend. Het pand is inmiddels hypotheekvrij, staat als bunker.”

Voorzitter Jaap Pronk (88) van de bewonersvereniging zocht maaltijdalternatieven. „ Wij koken zelf, maar niet iedereen kan dat. Er moet wel keuzevrijheid blijven, neem dan een cateraar die voldoet. Men vindt het eten dat nu wordt geserveerd gewoon niet zo lekker.”

Ophalen

Jaap van Os van ’De Jacobijn’ uit Haren brengt maaltijden rond, die kort ervoor dampend in de keuken stonden. Eigenlijk zou hij niet naar binnen mogen. Afgelopen week moesten bewoners daardoor maaltijden beneden ophalen. De flatleiding nam het Van Os kwalijk dat hij actief klanten wierf. „In een complex vlakbij leveren wij aan alle bewoners. Het kan wel.”

Mevrouw Boddeveld-Koops (90) smult van zijn eten. „Het was weer zo lekker, echt heerlijk. Ik vind het andere niks, daar zit geen smaak aan. In de eetzaal zitten ze met lange gezichten.”

Regels

Directeur Berend Lugies wil niet toegeven: „Afspraak is afspraak. Dit is geen verpleeghuis, we krijgen geen subsidie. We zijn bovendien gebonden aan regels”, zegt Lugies. Iets bijbetalen of andere oplossingen mogen allemaal niet. „Men kan elders een huis huren.”