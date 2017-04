Kind niet langer aansprakelijk voor pgb-schuld

Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor minderjarigen die recht hebben op een pgb regelt een meerderjarige vertegenwoordiger de hele administratie, zoals de aanvraag van het pgb. Toch was voorheen degene voor wie het pgb bedoeld is er ook verantwoordelijk voor, en dus ook verantwoordelijk voor eventuele schulden als hij of zij eenmaal meerderjarig was.

Afspraken

Van Rijn heeft nu afspraken gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. Jongvolwassen mensen met een pgb kunnen daardoor niet meer aansprakelijk worden gehouden voor een schuld die zij niet hebben veroorzaakt.