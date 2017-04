Rechters hebben bijna 35000 echtscheidingsprocedures afgehandeld, ruim 1000 minder dan het jaar daarvoor, blijkt uit het rapport Scheidingen 2016 van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Een meerderheid van de scheidingen (64%) was op gemeenschappelijk verzoek.

Het aantal scheidingsverzoeken waar slechts de helft van een koppel afscheid wil nemen, is afgenomen. De scheidingsprocedures waarbij een van de twee bezwaar maakt, zijn gedaald van bijna 5500 in 2015 naar 4500 in 2016. Het aantal eenzijdige scheidingsverzoeken zonder bezwaar is gedaald van 7800 naar 7100.

Het kwam in 2016 niet tot meer twisten over de scheiding. Het aantal hoger beroepsprocedures over bijvoorbeeld zaken als levensonderhoud, gezag, omgang en verdeling van de boedel bleef met 3200 in 2016 gelijk aan 2015.

Het WODC ziet sinds 2013 een dalende trend in het aantal rechtszaken over partneralimentatie. In 2016 daalde het aantal zaken hierover naar 1300 van 1200 in 2015. Ook het aantal procedures over kinderalimentatie neemt sinds 2013 af, van 9100 naar 7100 in 2016.