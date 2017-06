Het aantal kinderen in de dag- en buitenschoolse opvang neemt toe omdat de economie groeit en de arbeidsmarkt aantrekt, legt CBS-onderzoeker Tanja Traag uit. „Maar de stijging wordt ook deels verklaard door de omvorming van peuterspeelzalen naar locaties voor kinderopvang.”

Gemiddeld kregen ouders vorig jaar €3760 voor de opvang, €340 meer dan in 2015. Het overgrote deel van de 2,1 miljoen kinderen in ons land gaat overigens niet naar de opvang of een geregistreerde gastouder. Ouders in Naarden brengen hun kinderen het vaakst naar de opvang toe.

Lees meer:

’Kopzorgen door toeslagen’ (Premium)

’Toeslag krijgen en werken voor niets’ (Premium)