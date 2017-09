’Lelystad ondermaats aan de keukentafel’

Dat is een van de conclusies van een rapport van de Rekenkamer van de gemeente. Die constateert onder meer dat de zelfstandigheid van de hulpvragers wordt overschat. „Een aanzienlijke groep cliënten heeft geen of weinig schoonmaakhulp uit het eigen netwerk gekregen en kan het zich evenmin permitteren om uren bij te kopen”, zo staat in het rapport. Tegelijkertijd hebben zorgaanbieders een te grote vinger in de pap en voert Lelystad te weinig regie op hulpuren en de te verichten taken.

Ondersteuner

Daarbij kunnen inwoners kosteloos een beroep doen op een onafhankelijke ondersteuner, die bijvoorbeeld aanwezig kan zijn bij het wettelijk verplichte keukentafelgesprek. Hierin wordt bepaald hoeveel zorg iemand nodig heeft en hoeveel die persoon zelf kan. Volgens de Rekenkamer worden inwoners onvoldoende gewezen op een onafhankelijke ondersteuner.

Zelfredzaamheid

De Rekenkamer vindt de kwaliteit van de keukentafelgesprekken onvoldoende omdat niet alle aspecten aan bod komen waaruit kan worden afgeleid hoe zelfredzaam iemand is. De keukentafelgesprekken en de aspecten om zelfredzaamheid te beoordelen zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Sinds 2015 vervangt deze wet samen met de Wet langdurige zorg (Wlz) en de nieuwe Jeugdwet de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hiermee is deze zorg overgeheveld van het Rijk naar gemeenten.