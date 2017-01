Dat blijkt uit cijfers die het Hypotheekdatanetwerk heeft gepubliceerd. In de laatste week van het jaar waren er 4578 aanvragen voor een hypotheek, fors minder dan in de week voor Kerstmis. De piek was er echter al in de week van 14 november. Toen duidelijk werd dat de hypotheekrente na de verkiezingszege van Donald Trump wel eens kon gaan stijgen, vroegen in één week tijd 17.594 mensen een hypotheek aan.

Sinds deze week kunnen huizenkopers nog maar 101% van de marktprijs van hun nieuwe woning lenen. Een groot deel van de kosten koper, duizenden euro’s, moeten ze voortaan zelf betalen.