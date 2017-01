In totaal registreerde HDN - een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen die ruim vier op de vijf hypotheekaanvragen in Nederland registreert - 361.000 hypotheekaanvragen. In 2015 waren dat er nog 298.000, zo meldt Amweb.

Ook in de maand december was het ontzettend druk bij de hypotheekverstrekkers. Het aantal unieke hypotheekaanvragen dat via transactieplatform HDN werd verzonden, kwam in december uit op circa 34.000. Dat is zo’n 27% minder dan in november, toen HDN 46.500 transacties telde, maar nog steeds een record. In november was er een run op hypotheken door renteverhogingen die diverse geldverstrekkers doorvoerden.