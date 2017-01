Verkoop geërfde woning nét anders

Kosten koper

„De koper kiest doorgaans de notaris en betaalt diens kosten. Als de notaris vervolgens tijd kwijt is aan het controleren van de vererving, dan mogen de extra kosten in rekening gebracht worden bij de verkoper. Dat kan schrikken zijn”, vertelt Ernst Loendersloot, senior kandidaat notaris bij Huenges Wajer Joosten.

Soms is het dan ook beter om als verkopers te overleggen met de eigen notaris en deze een opgaaf te laten doen van de kosten van het onderzoek en de kosten van het opstellen van de leveringsakte. „Bied dan het huis niet aan als kosten koper maar als (semi) vrij op naam. De notaris van de verkoper regelt dan alles en als verkoper weet je hoe hoog je kosten zijn.”

Volmacht

Zorg er ook voor dat alle erfgenamen een (onherroepelijke) volmacht tot verkoop en levering tekenen voor het huis in de verkoop gaat. Als de woning wordt verkocht en de akte van levering bij de notaris moet worden getekend, maar één van de erfgenamen zich terugtrekt (bijvoorbeeld omdat de koopsom te laag is), is er een probleem voor de andere erfgenamen.

Clausule

Loendersloot: „Als verkoper heb je een spreekplicht inzake de staat van de woning en (verborgen) gebreken. De koper heeft een onderzoeksplicht daarnaar. Normaal ligt de grens ongeveer halverwege. Maar als erfgenaam ken je het pand meestal niet (goed) en weet je niet of alle leidingen en kranen werken. Daarom is het verstandig om in het koopcontract een zogeheten ’Niet-bewoningsclausule’ op te nemen. De onderzoeksplicht van de koper wordt groter en dus ben je als verkoper minder snel aansprakelijk voor de (verborgen) gebreken.”