Starters massaal voor maximaal

Die 35-minners beginnen hun ’wooncarrière’ dus onder water, tot grote ergernis van de toezichthouder. DNB wil dat de maximale loan-to-value, de verhouding tussen hypotheek en woningwaarde, beneden de 100% komt te liggen. „Voor pensioenen wordt te veel gespaard, voor woningen te veel geleend”, zegt een woordvoerder van DNB. „Beide zou je tegelijkertijd moeten hervormen.”

Dit jaar is de maximale hypotheek 101% van de woningwaarde, volgend jaar 100%, en als het aan minister Blok (Wonen) ligt, stopt de daling daar ook.

De DNB-zegsman waarschuwt huizenkopers die meer geld willen lenen dan hun huis waard is: „Die moeten zich afvragen of ze zich zo diep in de schulden willen steken, of dat ze een buffer willen opbouwen, en daardoor beter beschermd zijn als hun huis eventueel minder waard wordt.”

Ook de Autoriteit Financiële Markten maant huizenkopers twee keer na te denken voor ze de maximale hypotheek afsluiten. Muriel Kamsma, uitgeroepen door de Federatie Financieel Planners tot financieel planner van het jaar 2015-2016, vindt dat de regelgeving in een aantal gevallen is ’doorgeschoten’. „Daardoor blijkt een hypotheek ook voor goede risico’s niet meer mogelijk. Dit komt deels door de strengere normen en deels door de banken die de flexibele ruimte die de AFM hen geeft niet willen benutten.”

De Europese Centrale Bank en het IMF pleiten voor nog snellere en verdere verlaging van de maximale loan-to-value. Zou naar dat pleidooi geluisterd worden, dan krijgen we hier ’Duitse toestanden’.

Bij onze oosterburen is het allang gemeengoed dat jonge kopers eigen geld meenemen. „Al gaat het dan soms ook om een extra consumptief krediet”, relativeert Mark de Rijke, directeur van de Hypotheekshop. „Het is aan adviseurs om dergelijke leningen op elkaar af te stemmen. Het is verstandig om daar terughoudend mee om te gaan, hoewel het wel mag.”