Bij onderzoek in 9 woningen heeft TNO een hogere concentratie fijnstof gemeten, enkele uren na het koken. De concentratie kan dan veel hoger zijn dan de concentratie fijnstof buiten, meldt het onderzoeksinstituut. Het braden van vlees en het wokken groenten blijken de grootste boosdoeners. Het bereiden van deze maaltijden genereert het meeste fijnstof. Deeltjes fijnstof die kleiner zijn dan 10 micrometer, kunnen worden ingeademd en zo schade aan longen, hart en bloedvaten veroorzaken. Daarbij kan fijnstof ogen, neus en keel irriteren.

Open keuken

Dat een open keuken de trend is, maakt het er allemaal niet beter op. In gesloten keukens werd er veel gelucht door gewoon een raampje te openen, wat TNO ‘een goede methode’ noemt. Maar voor een open keuken voldoet die niet meer omdat de giftige lucht ook naar de woonkamer trekt. ‘Om het fijnstof voor 95% te verwijderen moet je drie maal het volume van de woonkamer en keuken verversen, wat in de winter veel energie kost’, schrijft TNO.

Afzuigkap

Een oplossing is dat de kookdampen direct worden weggezogen door een afzuigkap, maar die blijkt in veel gevallen niet genoeg capaciteit te hebben. Voor een goede afzuiging is 300 m3/uur nodig tijdens het koken, terwijl in een aantal huizen een capaciteit van slechts 40 m3/uur werd gemeten. De bouwregelgeving geeft 75 m3/uur aan.

TNO pleit ervoor de bouwregelgeving over afzuigcapaciteit te herzien en gaat onderzoek doen naar hoe fijnstof de woning kan verlaten, zonder dat dit ten koste gaat van de energiezuinigheid. Oplossingen zitten in een hogere afzuigcapaciteit, ruimere afvoerbuizen en en slimmere systemen.