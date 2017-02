Dat stelt Vereniging Eigen Huis (VEH) in een brief aan de Tweede Kamer die vanavond vergadert over de door velen verguisde ‘spookbelasting’, een naam die precario te danken heeft aan de manier waarop de belasting wordt geheven.

Nutsbedrijven als bijvoorbeeld Stedin of Alliander berekenen precario door aan burgers in hun verzorgingsgebied, maar niet iedere gemeente heft precario. Op die manier betalen de inwoners van gemeenten waar de heffing niet geldt, de kosten voor precarioheffing in andere gemeenten.

Verdubbeling

Zo bedroegen de energiekosten in Capelle aan den IJssel €16 per huishouden, maar inwoners krijgen vanaf 2018 een verdubbeling voor de kiezen omdat meer gemeenten in het verzorgingsgebied van Steding precario zijn gaan heffen. Capelle aan den IJssel heft de belasting zelf niet, schreef de wethouder Financiën in een brandbrief.

‘De precarioheffing veroorzaakt een incompleet beeld van de werkelijke woonlasten omdat deze heffing voor burgers onzichtbaar via de energierekening wordt geïnd, schrijft VEH. ‘De hoogte van reguliere woonlasten (ozb, riool- en afvalstoffenheffing) in een gemeente worden te gunstig voorgesteld door de precario hier buiten te houden’.

Overgangsregeling

Daarbij heeft VEH geen goed woord over voor de 35 gemeenten die precario zijn gaan heffen nadat in 2015 duidelijk werd dat de heffing zou worden afgebouwd. Door een verandering in het wetsvoorstel vallen zij onder de overgangsregeling, waarmee ze nog 10 jaar lang verzekerd zijn van precario-inkomsten.