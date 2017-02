Een koophuis in de duurste gemeente van Nederland – afgelopen jaar was dat Bloemendaal – kreeg in 2016 voor gemiddeld 649.703 euro een nieuwe eigenaar, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster vandaag publiceren.

In topjaar 2008 kostte een huis in de duurste gemeente nog 837.221 euro. De villabewoners lopen dus nog 22 procent achter op de huizenprijs van voor de crisis. Gemiddeld voor heel Nederland bedraagt de achterstand nog maar 4 procent.

Ten opzichte van vorig jaar gaat het wel beter met de duurste gemeenten. Zo zijn er weer vijf plaatsen waar het gemiddelde huis meer dan vijf ton kost, tegen vier van die gemeenten in 2015. Naast koploper Bloemendaal zijn dat het Noord-Hollandse Laren, Blaricum, Wassenaar en Rozendaal.

Van de tien goedkoopste gemeenten ligt alleen Schiedam in de Randstad. Hekkensluiter is, voor het vierde jaar op rij, de Groningse gemeente Pekela. Daar kostte een gemiddelde woning vorig jaar 127.804 euro.