Nieuw erfpacht-pact

De drie partijen hopen een meerderheid te halen om het in hun ogen mislukte collegevoorstel dat nu voor ligt, van tafel te krijgen. „Laten we in hemelsnaam een redelijke uitweg vinden uit dit erfpachtmoeras”, zegt raadslid Diederik Boomsma (CDA). In januari presenteerde het stadsbestuur een overstapregeling op eeuwigdurende erfpacht. Erfpachters die voorgoed van de erfpachtbetalingen verlost willen zijn, kunnen dan een bedrag betalen dat is bepaald via een ingewikkelde berekening waarin een percentage van de WOZ-waarde wordt meegenomen. „Dit leidt tot extreem onredelijke kosten voor Amsterdammers”, zeggen de raadsleden. De drie partijen hebben nu slechts drie van de 45 zetels, maar hopen op een meerderheid door andere partijen als D66 en de VVD achter het plan te scharen. „We bieden de andere partijen hierbij een uitgestoken hand”, zegt Boomsma. „Dit is een werkbare methode.” Het trio wil dat de grondwaarde wordt afgeleid van de historische waarde van de grond, die al bepaald is. Deze zogeheten ’schaduwgrondwaarde’ is bij de gemeente bekend en valt in veel gevallen veel lager uit dan de rekenmethode die het stadsbestuur wil hanteren. Volgens de partijen moet de grondprijs ook getoetst worden op marktconformiteit. Niet afgekochte erfpachtwoningen in de hoofdstad zijn gemiddeld tien procent goedkoper dan vergelijkbare woningen in de hoofdstad, blijkt uit onderzoek van hoogleraar economie Pieter Gautier dat hij gisteren in deze krant toelichtte. „Het collegeplan jaagt mensen de financiële afgrond is”, zegt Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. „Dit is een veel beter alternatief, waarbij de huizenbezitter niet de Amsterdamse melkkoe wordt.” Wil van Soest van de Partij van de Ouderen: „De gemeente zadelt burgers op met enorme lastenverzwaringen. „Willen we in Amsterdam niet te kampen krijgen met erfpachtvluchtelingen, dan is het wijs om dit initiatief te omarmen.”