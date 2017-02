Voor de woningmarkt betekent het extra aanbod meer dan een verdubbeling van de opbrengst uit 2015. Toen werd nog iets meer dan de helft van het aantal leegstaande kantoren veranderd in woonappartementen, studentenhuizen of onderdak voor vluchtelingen. Van alle leegstaande kantoren in Nederland verdween vorig jaar ruim één miljoen vierkante meter. Maar liefst driekwart van deze ruimte werd omgebouwd tot woonruimte. De rest werd gesloopt, of gaat nu door het leven als hotel, winkel of school.

Met name in de Randstad, waar het enorme tekort aan koop- en huurwoningen alleen maar verder oploopt, komt er door het soepeler vergunningenbeleid van gemeenten steeds meer woonruimte in voormalige kantoorpanden. Kopers en huurders lijken minder kieskeurig over elementen die kantoren ongeschikt zouden maken om er te wonen. „Dit heeft ongetwijfeld te maken met de oververhitting van de woningmarkt”, concludeert marktanalist Rudolf Bak van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM).

Bak noemt kantoren op ’locaties die tot voor kort nog taboe waren’, zoals bedrijfsterreinen: „Maar ook daar zie je steeds meer kantoren getransformeerd worden in woningen. In Weesp worden enkele grote kantoorgebouwen op een bedrijfsterrein omgebouwd tot woningen. Dat is écht nieuw.”

Ondertussen neemt ook het aantal verleende vergunningen voor woningbouw toe. In de laatste drie maanden van vorig jaar gaven gemeenten voor ruim 16 duizend te bouwen woningen vergunningen af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Dit aantal is bijna 32 procent meer dan in dezelfde periode in 2015.