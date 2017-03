De Telegraaf liep een dag mee met ambtenaren van het woonfraude-team. Zij onderzoeken of illegale woningverhuurders uitwijken naar andere verhuurwebsites, nu de gemeente strikte afspraken heeft met Airbnb. Dinsdag werd sleutelbedrijf Keyokay, dat huiseigenaren faciliteert bij de verhuur van woningen, beboet. Dergelijke sleutelbedrijven zorgen bij verhuur van de woningen naast de sleuteloverdracht vaak ook voor de schoonmaak van het pand, hebben contact met huurders en onderhouden vaak profielen van de woning op verhuursites.

Keyokay-eigenaar Douwe Wielenga: „Dinsdag is helaas ons faillissement uitgesproken.” Het gaat hem te ver om te zeggen dat dat rechtstreeks is toe te wijzen aan de intensieve handhaving van de gemeente, maar zegt dat dat op zijn minst ’indirect’ het geval is. „De handelswijze van Amsterdam hebben wij vergeleken met Gestapo-praktijken, omdat ambtenaren binnenvallen en toeristen van hun bed lichten. Door de negativiteit haakten onze klanten af. Het totaal van de boetes van 13.500 euro per appartement, dat kunnen wij niet betalen.”

De eigenaren van de verschillende appartementen hebben in totaal bestuurlijke boetes van 108.000 euro gekregen. Het sleutelbedrijf kreeg een prent van 67.500 euro (13.500 per appartement). Het gaat om drie panden met in totaal vijf illegale hotelappartementen, onder andere aan de grachtengordel en op de Burgwallen-Oude Zijde. De brandweer oordeelde bij de controle dat een pand brand- en vluchtonveilig is, waardoor de deur voor drie maanden op slot is gedaan.

Veel van de illegale hotels worden volgens wethouder Laurens Ivens (Wonen) aangepakt naar aanleiding van overlastmeldingen van buurtbewoners of door digitaal rechercheren. Hij kondigt aan in gesprek te gaan met andere verhuursites om hard te handhaven.

„Het fenomeen vakantieverhuur heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Daardoor is er helaas ook een schimmige markt ontstaan met een illegaal en vaak onveilig aanbod van overnachtingen. Uiteraard heeft het stadsbestuur de handhaving in hoog tempo opgevoerd. Door continue innovatie zijn we steeds beter in staat illegale hotels en foute sleutelbedrijven aan te pakken. We draaien de duimschroeven aan, want duidelijk moet zijn: woningen zijn om in te wonen."