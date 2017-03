Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

VEH: vertrouwen in woningmarkt slinkt verder

1 uur geleden

Het vertrouwen in de Nederlandse huizenmarkt is in februari voor de derde achtereenvolgende maand gedaald. Dat stelde de Vereniging Eigen Huis (VEH) donderdag op basis van haar eigen marktindicator.