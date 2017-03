Dat zei minister Dijsselbloem van Financiën (PvdA) op een bijeenkomst van de Rabobank. Het kabinet heeft de hypotheeknorm in stappen verlaagd. Volgend jaar mag een huizenkoper nog maar een hypotheek nemen van 100 procent van de waarde van het huis. Voorstellen voor verdere verlaging heeft het kabinet doorverwezen naar een volgende regering.

„Dat is nog steeds vrij excentriek”, aldus Dijsselbloem. „Die norm moet verder naar beneden. We moeten dan ook iets doen aan het middensegment op de huurmarkt.” De PvdA’er vreest anders dat jonge huizenzoekers nergens terecht kunnen in de tijd dat ze sparen voor hun eigen huis.

Centrale bankier Klaas Knot wil al langer dat huizenkopers in de toekomst maximaal 90 procent van de woningwaarde kunnen lenen. Dat voorstel zorgde eerder voor veel ophef in de Haagse politiek. Dijsselbloem liet zich niet uit over dat specifieke percentage, maar zei dat hij „erg aan de kant van Knot” zit.

In het verkiezingsprogramma doet de PvdA geen voorstellen voor het verlagen van de leennorm.