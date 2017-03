Flateigenaren meldden zich afgelopen week bij raadsleden over de bevindingen, omdat zij vrezen dat huisjesmelkers de flat in hun greep krijgen. Er was de afgelopen jaren een ware run op woningen in de voormalige Rochdale-flat, die van de sloopkogel gered werd. Gemiddeld moest een vierkante meter in de flat zo’n duizend euro kosten, waardoor een koopwoning voor mensen met een kleinere portemonnee toch mogelijk werd.

Bewoners werden uitgebreid ondervraagd wat zij met de woningen gingen doen en kregen te horen dat slechts een klein gedeelte verhuurd zou worden. Echter, zo stellen de bewoners, blijken grote pakketten huizen te zijn opgekocht door investeerders die de woningen nu tegen hoge prijzen verhuren. Ook zou er sprake zijn van kamerverhuur en illegale splitsingen. „Er zijn mensen die veel verdienen aan dit verdienmodel”, zegt bewoner Jeroen Wester. Een medebewoonster bevestigt zijn lezing. „Kleiburg werd gepresenteerd als een soort utopisch project; de flat waar alles kon. Waar je voor weinig geld je droomhuis kon realiseren.”

Ze vreest dat verhuurders nu de overhand krijgen. „Dan heb ik het niet over mensen die een paar woningen op een nette manier verhuren. Ik heb het over huisjesmelkers voor wie Kleiburg, het prachtige sociale project, niets betekent. Nu al voeren de bewoners een verbeten strijd tegen verloedering. Straks wordt Kleiburg opnieuw het schrikbeeld van de Bijlmerflat waar je niet dood gevonden wilt worden.” Die boodschap is hard aangekomen bij raadsleden in Amsterdam, die van wethouder Laurens Ivens (Wonen) en het stadsdeel Zuidoost het naadje van de kous willen weten. „Aan het einde blijken nu dus tientallen woningen aan investeerders te zijn verkocht. Bewoners zijn voor de gek gehouden. Dit project was nu juist bedoeld om mensen met een lager salaris in de stad aan een koopwoning te helpen”, zegt fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA. Zij vindt steun bij Reinier van Dantzig, de beoogd nieuwe fractievoorzitter van D66. „Als er misstanden zijn, dan moeten we daar als gemeente korte metten mee maken. Overbewoning of het als pension gebruiken is niet toegestaan en tolereren we niet in de wijken.”

Het stadsdeel laat weten dat de afspraak ’tachtig procent verkoop en twintig procent verhuur’ nergens terug te vinden is. „Die verhoudingen zijn hier intern niet bekend.” De woordvoerder zegt dat het stadsdeel de ontstane situatie wel eerder ’gesignaleerd en gehoord’ heeft.