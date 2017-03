’Aflossingsvrij is potentiële tijdbom’

De AFM onderzoekt met ING en Florius hoe die huizenbezitters tot aflossen te motiveren zijn. Nu krijgt de bank klanten lastig in beweging. In brieven wijst ING huizenbezitters meer op de mogelijke risico’s. Ook worden ze gewezen op hun verantwoordelijkheid door te tonen hoe andere consumenten wel in actie komen. Bij Florius wordt geopperd naar een adviseur te gaan om te zien wat er gebeurt als aan het einde van de looptijd een schuld overblijft. De AFM vergoedt €650 van die advieskosten.

Volgens de AFM liggen risico’s op de loer als een volledig aflossingsvrije hypotheek afloopt. „Naast dat de huizenbezitter opeens moet aflossen en mogelijk meer rente gaat betalen, is vaak het inkomen na pensioen gedaald en krijgt hij geen renteaftrek meer.” Dat hoeft geen ramp te zijn als elders spaargeld is opgebouwd of als er een erfenis volgt, zegt de AFM. Maar kan het huis niet meer worden betaald, an moet de bewoner mogelijk verhuizen.

Volgens hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn (ASRE) scheelt het consumenten vaak naast de aflossingsvrije hypotheek vaak andere hypotheken hebben waarbij ze aflossen. „Toch zijn zorgen terecht. Volledige aflossingsvrij is een potentieel tijdbommetje waarbij het afwachten is of die niet op een vervelende manier ontploft.” Volgens Conijn is niet elke huizenbezitter voorbereid op aflossing aan het einde. „Mensen denken niet aan het einde van hun hypotheek of de hoogte van hun pensioen.’’